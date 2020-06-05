京東作為內地新經濟巨企之一，亦在投資上廣泛布局。根據初步招股資料顯示，除獨立投資電商平台及其他互聯網企業外，京東的不少投資，也是伙拍其長期合作的騰訊（0700）。

初步招股資料顯示，港人愛用的奢侈品電商平台Farfetch，實際便是京東作為背後最大股東之一。京東於2017年斥資約3.79億美元（約為31億港元）收購其部分股權，並在公司次年於紐交所掛牌時再加注投資。現時Farfetch亦能獲得京東旗下JD.com的流量資源。

而在其他行業，京東投資紐交所上市的內地汽車平台易車（Bitauto），亦入股易車旗下子公司、從事汽車金融服務的易鑫（2858）。截至去年年底，京東持有易車24%股權，易鑫11%股權。近期騰訊有意牽頭私有化易車，京東在資料中表示，同意此交易，計劃將以現有股份，換取私有化後新公司的股份。

京東伙拍騰訊的投資，則包括內地電商唯品會（Vipshop）、萬達商業地產。其他京東主要投資，包括達達集團、永輝超市、途牛等。不過途牛在納斯達克瀕臨退市，京東已計劃出售全部股份。

記者：馬迪帆

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