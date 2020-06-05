恒指午後愈升愈有，連升5日，累升1808.94點，收市升404點或1.66%，報24770點，成交金額1302億元，較上日增加3.88%；國指升98點或0.99%，報10066點。

恒指今早高開21點，早市曾跌112點見全日低位，午後愈升愈有，最多曾升443點或1.82%，高見24810點，是4月29日24855點後最高。

主板沽空金額較上日減少69.62%，至55.53億元，佔大市成交金額4.26%，是2020年6月04日後最多，當日比率為14.57%。

恒生（0011）升8.45%，收報134.8元，是升幅最大的藍籌，蒙牛（2319）跌1.33%，收報29.65元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升4.25%，收報40.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻81點；騰訊（0700）跌0.18%，收報434.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。

國指收市後換馬，聯通（0762）、世茂（0813）、蒙牛（2319）晉身成份股，而新華保險 （1336）、中交建（1800）、海通證券（6837）則遭剔出。聯通收報4.62元，升3.8%；世茂35.2元，升2.17%，蒙牛報29.65元，跌0.68%；新華保險報26.35元，升4.35%，中交建報5.02元，升2.86%，海通證券6.28元，升4.3%。

中美關係前景未明，不過航空業先有讓步，傳美國允許部分中國航空公司飛美國，航空股向上，國航（0753）收報5.41元，升8.63%；南航（1055）收報3.82元，升10.72%；東航（0670）收報3.08元，升7.69%；國泰（0293）收報8.9元，升5.45%。

人行表示支持維護香港的國際金融中心地位，金融股造好，友邦（1299）升0.85%，收報71.6元；匯控（0005）升4.25%，收報40.5元；恒生升8.45%，收報134.8元；中銀香港（2388）升3.38%，收報24.5元。

華置（0127）在午市後顯著抽高，曾高見6.42元或升77.3%，收市仍升60.2%，報5.8元。

內地將適時安排電影上映，刺激影業股向上，貓眼娛樂（1896）升7.8%，報13.98元；IMAX CHINA（1970）升5%，報11.76元；阿里影業（1060）升1.9%，報1.07元。

京東、網易（9999）陸續來港上市，港交所（0388）升0.75%，收報294.2元。

恒指過去5個交易日累升7.87%或1808點，表現最佳的是太古（0019），累升15%，其次為恒生、領展（0823），分別升14.33%及14.32%。而表現最差的是恒安（1044），累跌0.87%，其次為中石化（0386）及中移動（0941），分別是無升跌，及升1.02%。

國指過去5個交易日累升5.28%或505點，表現最佳的是比亞迪（1211），累升18.97%，其次為中生製藥（1177）及舜宇（2382），分別升12.3%及11.3%。而表現最差的是中國電信（0728），累跌4.67%，其次為海螺（0914）及恒安，分別跌4.48%及0.87%。

其他報道：

新加玻金管局：來自香港資金大幅上升

匯豐「成本價」兌外幣優惠 兌美元可低見7.7509

耿爽離任中國外交部發言人 未有透露新工作崗位

華置午後突抽高 曾颷近77%

李小加：今年為IPO大年 中概股陸續有來惟不符合條件「不想要」

澳洲以國家安全為由 修改外商投資規定

利豐：裁員七成的數字並不準確

蓬佩奧籲全球收緊中國公司上市規則

外電指京東擬發行1.33億股

內地將適時安排電影上映 刺激影業股向上

港交所：網易上市日 同時推出期貨、期權 並可沽空

龍光、合生上月合約銷售表現各異 永升生活：配股為潛在併購準備