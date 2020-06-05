新加坡金融管理局的數據指出，4月份非居民的存款按年增長了近四成，達到621.4億坡元（約3400億港元），是自1991年以來新高，並連續四個月錄得增長。新加坡金管局早前給予路透社的一份聲明中指出，自2019年中期以來，來自非新加坡居民的資金大幅上升，當中包括香港以內的多個司法管轄區。新加坡金管局又指，隨着新冠肺炎肆虐，引起市場波動，外資流入量在近幾個月變得反覆。

除了受疫情影響，香港的政治環境亦是港資流走的原因之一。路透社引述聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）的經濟學家兼董事宋生文（Song Seng Wun）指，因一些顯而易見的原因，香港成為其中一個資金來源。他又指，疫情大流行以及區域貨幣壓力，嚴重加劇香港市民對貨幣危機和資本外流的憂慮。

報道又指，新加坡藉穩定的政治環境以及其AAA的信用等級，通常能在區域動盪其間吸引外資流入。鑑於香港近期不斷受社會動盪及不確定因素影響，新加坡在亞洲的地位漸漸上升。

記者：謝諾文

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