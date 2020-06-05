人行及銀保監表態支持國安法下香港國際金融中心發展
文章日期：2020年6月5日 15:46
繼商務部之後，人行及銀保監昨日亦就港區國安法表態。人行昨日於官網刊登的一份「人民銀行黨委傳達學習貫徹習近平總書記兩會期間重要講話精神，部署落實《政府工作報告》」文章，在落實《政府工作報告》工作當中，提到要堅決支持港區國安法，堅定不移維護一國兩制，支持香港國際金融中心建設發展，維護香港經濟金融穩定繁榮。
銀保監亦在昨日官網刊登的《答記者問》當中，表示港區國安法是維護國家安全，保持香港長期繁榮穩定的重要舉措，充分體現一國兩制、港人治港、高度自治的方針，有利於鞏固香港的國際金融中心地位，不會影響外國投資者在香港的正當權益。銀保監指，美國少數政客揚言要制裁香港，是損人不利己行為，不可能對香港產生任何實質性的影響，重申香港事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。
銀保監又表示，香港有完善法律制度，穩健的金融體系，有4400億美元外匯儲備和超過1萬億元的財政儲備，完全可以應對各種風險挑戰。而目前香港金融市場運行平穩，聯繫匯率制度穩固，沒有非正常資金外流。
銀保監強調，香港國際金融中心地位的形成，是中外金融企業及員工共同努力、勤勞付出的結果，損壞香港金融繁榮穩定，不符合香港、內地及外資金融企業的利益。內地銀行保險機構將與香港各界繼續廣泛合作，以實際行動支持香港繁榮穩定。
記者：陳子凌
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