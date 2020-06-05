澳洲宣布，修改外商投資的規定，為建立近半個世紀的現行框架以來的最大調整，當中包括賦予政府更大權力，在外商投資引起國家安全方面風險時，有權強制其退出投資。

澳洲財長弗呂登貝格(Josh Frydenberg)提及需要在經濟和國家安全上取得平衡，不論交易規模、買家身份是私人還是國有，所有外國投資者在競購敏感資產時，都將受到更嚴格的審查。

一項重大調整是，財政部將有權最終決定修改或是實施對一筆交易的條件，或是迫使外商退出投資。

他說，國家安全企業的定義可能涵蓋通訊公司、能源和公用事業、國防供應鏈，以及收集、存儲和持有被認為對澳洲國家安全和國防十分關鍵的數據的企業。

弗呂登貝格說，國家安全業務的定義可能涵蓋電訊公司、能源及公用事業業務、國防供應鏈，以及收集、存儲和擁有對澳洲國家安全和國防等重要數據的業務。

根據目前法律內容，大部分2.75億澳元(約14.9億港元)以下的民間投資不需要接受篩查，而當中包括中國等與澳洲達成自由貿易協議的國家，其企業投資受到審查的門檻為12億澳元(約65億港元)，以及沒有對國有企業設定門檻。

弗呂登貝格在宣布有關政策時，沒有表明中國或其他國家，但中國政府過去曾就外國投資規定的調整向澳洲提出過擔憂。中國企業是澳洲資源、農業和房地產的主要投資者。

澳洲計劃在7月前發布新規則的草案，以徵詢業界意見，並計劃在2021年1月1日實施。

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