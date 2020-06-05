【有片：選股王】周大福有望追落後 短線上望目標喺幾多？
文章日期：2020年6月5日 12:52
港股連升4日後現疲態，恒指高開21點急回，曾跌112點反彈，之後24370點爭持，半日收報24,370點，升4點；國指跌40點。大市成交553億元。
科網股有回吐，美團（3690）跌近4%，騰訊（0700）跌1.5%；不過，微盟（2013）升2%。手機相關的做好，舜宇（2382）、小米（1810）升近2%；半導體中芯（0981）升逾3%。本地銀行、地產股繼續做好，恒生（0011）新世界（0017）升逾3%。內房股受壓，物管、水泥股普遍偏軟。食品、日用品、服飾等有回吐，航空、濠賭股上升，首都機場（0694）南航（1055）升8%、9%；美高梅中國（2282）新濠（0200）升逾2%。
低殘的消費娛樂股追落後，早前提到的新秀麗（1910）今早再漲8%，歐舒丹（0973）升逾3%。周大福（1929）仍相對落後，可以留意。周大福表現疲弱，部分受到本地消費不振影響，惟香港業務佔盈利約兩成，現價反映利淡因素。隨着本地概念股反彈，加上內地較高端消費復蘇概念，周大福可以受惠炒作。股價方面，周大福短線上望料於6.6元有較大阻力，而6元附近有支持，可於趁低高沽。
劉思明