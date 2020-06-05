龍光地產（3380）公布，5月份合約銷售額115.6億元(人民幣．下同)，按年增長18.2%；合約銷售面積約70.4萬平方米，減少7.61%。合約銷售單價約16,235元。

首5個月，合約銷售額372.5億元，較去年同期增長12.3%，合約銷售面積約241.7萬平方米。

合生創展（0754）公布，首5個月累計合約銷售額為65.07億元，較2019年首5個月累計合約銷售額83.5億元按年跌22%﹔單計5月份合約銷售額為19.95億元，較2019年5月份的25.52億元，亦跌21.83%。

另外，旭輝（0884）旗下的物管股永升生活服務（1995）昨日配股後急價即跌，銀河聯昌報告指，集團首席執行官及首席財務官主持投資者電話會議解話，指配股籌2億美元是為了未來6至12個月的潛在併購作準備。

管理層又認為配發新股將增加自由流通量，並預計永升在今年8月將納入股票互聯互通內，內地投資者將可直接交易公司股份。同時，管理層透露，今次配股有來自逾100個機構投資者的7倍認購。

該行表示，誠然永升的股價在年初至今已升逾130%，及在配股後應稍作喘息，但在未計及潛在併購下，其每股收益在2020至2022財年將強勁增長達45%，認為估值中線看來仍然吸引。該行維持永升「買入」評級。

龍光半日收報12.58元(港元．下同)，同是龍光地產（2905）收報12.12元，均無升跌。合生半日收報8.75元，升0.11%。永升生活服務收報11.9元，跌1.65%，曾低見11.74元。旭輝半日收報6.35元，跌0.78%。

記者：方楚茵

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