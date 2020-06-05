恒指半日微升4點 航空股起飛 地攤股五菱再升22%
文章日期：2020年6月5日 12:20
港股跟隨外圍調整，今早高開21點後曾挫112點，高位則升64點，半日收市微升4點或0.02%，報24370點，成交金額553億元；國指跌39點或0.39%，報9928點。
新世界發展（0017）升3.55%，收報8.75元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌3.24%，收報6.58元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.29%，收報39.35元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻24點；騰訊（0700）跌1.52%，收報428.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低44點。
中美就對方航班限飛一事的緊張緩和，今日傳出美國擬修改命令，刺激航空股向上，國航（0753）收報5.37元，升7.83%；南航（1055）收報3.74元，升8.41%；東航（0670）收報3.01元，升5.24%；國泰（0293）收報8.97元，升6.28%。
續炒地攤經濟股，五菱（0305）再升22%，報0.61元。
宏安地產（1243）未止跌，半日再跌13.4%，報0.238元，該股昨日曾跌最多71.02%。
京東下周一招股，港交所（0388）無升跌，收報292元。「ATMX」股個別發展，騰訊（0700）收報428.4元，跌1.52%；阿里巴巴（9988）收報210.2元，跌0.38%；美團（3690）收報158.4元，跌3.53%；小米（1810）收報12.9元，升1.9%。
碧桂園（2007）公布，5月合同銷售金額約561.1億元人民幣，按年增加3.29%。碧桂園升0.5%，收報10.04元；
世茂房地產（0813）公布，5月份合約銷售額約220.2億元人民幣，按年升37%。世茂房地產收報34.35元，跌0.29%。
香港電視（1137）5月平均每日訂單數量為3.04萬張，按月跌3.8%，按年則升120.3%；平均訂單值為500元，按月及按年分別跌3.7%及8.8%。香港電視收報4.29元，升0.94%。
中國海外（0688）公布，今年5月中海外系列公司的合約物業銷售金額約為267.84億元人民幣。中國海外半日跌1.02%，收報24.25元。
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