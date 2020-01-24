美股調整，美期今早微跌不足0.15%，亞股普遍跟隨調整，恒指今早高開21點或0.09%，報24388點，成交金額28億元；國指今早高開9點或0.1%，報9977點。

申洲國際（2313）升1.79%，報102.4元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.06%，報6.66元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升0.7%，報71.5元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻17點；工行（1398）跌0.77%，報5.13元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低8點。

騰訊（0700）總裁於5月29日、6月1日共減持60萬股騰訊股票。騰訊開市報434元，跌0.23%。

多間公司公布業績，金斯瑞（1548）開市報19元，跌0.21%；亨得利（3389）開市報0.315元，無升跌；佳明（1271）開市報4.99元，無升跌；惠生國際（1340）開市報0.061元，無升跌。

京東向港交所（0388）提交初步招股說明書。港交所跌0.14%，收報291.6元。

碧桂園（2007）公布，5月合同銷售金額約561.1億元人民幣，按年增加3.29%。碧桂園無升跌，報9.99元。

世茂房地產（0813）公布，5月份合約銷售額約220.2億元人民幣，按年升37%。世茂房地產開市報34.8元，升1.02%。

香港電視（1137）5月平均每日訂單數量為3.04萬張，按月跌3.8%，按年則升120.3%；平均訂單值為500元，按月及按年分別跌3.7%及8.8%。開市報4.25元，無升跌。

中國海外（0688）公布，今年5月中海外系列公司的合約物業銷售金額約為267.84億元人民幣。中海外跌0.2%，收報24.45元。

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