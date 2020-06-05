美國上周首次申請失業救濟人數減少，但仍保持在近200萬的高位。中美角力方面，美國貿易代表對中國履行第一階段貿易協議表示滿意，不過，美國航企反對中國實行每周一次航班的飛行限制。美股個別發展，部分投資者擔憂近期股市漲勢過大，透支刺激措施和經濟復蘇前景，標普500指數創兩周來最大跌幅。道指開市跌43點，最多曾挫187點，最多升114點。

道瓊斯工業平均指數收漲11點，升幅0.05%，報26281點。標普500指數收跌10點，跌幅0.34%，報3112點。納斯達克綜合指數收跌67點，或0.7%，報9615點。

波音升6.43%，報184.3美元(下同)，是貢獻道指幅最大的藍籌，貢獻76點，而聯合健康保險跌2.38%，報298.08元，拖低道指49點。

科技股方面，蘋果收市報322.32元，跌0.86%，谷歌母公司Alphabet收市報1414.3元，跌1.73%，亞馬遜收市報2460.6元，跌0.71%，Facebook收市報226.29元，跌1.68%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.73%，報366點。德國DAX指數收跌0.46%，報12430點；法國CAC 40指數跌0.21%，報5011點；英國富時100指數收跌0.65%，報6341點。