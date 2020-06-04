匯豐亞太區行政總裁王冬勝日前公開簽名支持立港區國安法，據《彭博》報道，英國自由民主黨議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）已就此事，去信予匯控（0005）行政總裁祈耀年（Noel Quinn），在英國反對在港設立港區國安法之際，批評匯控不應該支持一條公然破壞國際法的法律。匯控倫敦發言人拒絕評論事件。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前已表態，稱若中國堅持在港頒布「國安法」，英國將向數百萬港人提供英國護照（BNO）並提高有關權限。報道引述卡邁克爾信中內容指，匯控高層採取立場或導致更不穩定的商業環境。他又指，北京的威脅行為都將破壞制度，並損害所有人的利益，批評「若匯豐現在與那些試圖破壞基於規則的體系（rules-based system）的人保持一致，將會令許多人感到擔憂」。

匯豐早前在微信發文，王冬勝日前曾到「撐國安立法」的街站簽名聲援，並以簡體字「王冬胜」署名，並刊出有關圖片。報道又指出，匯控並非首家支持「國安法」的企業，大部分均是業務依賴內地但總部位於倫敦的的公司。與此同時，渣打（2888）亦已表態支持「國安法」，稱有助維持香港長遠經濟及社會穩定。

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