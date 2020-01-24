恒指尾市跌幅收窄，競價時段後由跌轉升，最升40點或0.17%，連升第4日，4日累升1404點。

恒指今早高開318點見全日高位24643點，為5月11日24766點後最高。收市報24366點，成交金額1254億元，較上日減少10.07%；國指跌0點或0%，報9967點。主板沽空金額較上日減少54.47%，至87.82億元，佔大市成交金額7%。

20隻藍籌上升，27隻下跌，3隻無升跌。憧憬開關放寬旅客入境，金沙中國（1928）升4.87%，收報32.3元，是升幅最大的藍籌。其他濠賭股亦向上，新濠國際發展（0200）收報16.68元，升5.57%；美高梅中國（2282）收報9.81元，升3.59%；澳博控股（0880）收報9.31元，升2.53%；永利澳門（1128）收報14.2元，升5.81%；銀河娛樂（0027）收報56元，升2.38%。

恒安（1044）跌1.87%，收報63.1元，是跌幅最大的藍籌。

表示支持國安法的匯控（0005）升1.83%，收報38.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻34點；渣打（2888）亦升4.2%，報41.5元。

油價回落，紐油、布油跌逾1.4%，拖累油股，中海油（0883）跌4.19%，收報9.15元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低21點，中石油（0857）跌1.08%，收報2.74元；中石化（0386）跌0.84%，收報3.53元。

美國禁止中國三大航空公司航班飛往美國。國航（0753）收報4.98元，升0.4%；南航（1055）收報3.45元，升0.88%；東航（0670）收報2.86元，升1.78%；國泰（0293）收報8.44元，升2.18%。

萬科（2202）今早公布配股，收報26.85元，升2.2%，低位26元，守住配售價25元。

永升生活（1995）亦公布配股，跌4.4%，報12.1元，低位11.96元，守配售價11.78元。

民生教育（1569）則失守配售價，低位1.18元，跌穿配售價1.22元，收報1.23元，跌7.5%。

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