就在美國昨晚宣布將從6月16日起禁止中國航空公司客機進出美國之後，中國民航局今日發出最新通知，放寬更多國際航班進出中國。根據3月份的指示，民航局要求境內外每間航空公司只能通航一個國家的一個航點，一周只能飛一班，該政策以3月12日的航班數為基凖，不在這個基凖之列的海外航空公司不能有航班進出中國。

而最新調整是，自6月8日起，所有未列入3月12日航班基凖的海外航空公司，可在自身經營許可範圍內，選擇1個具備接收能力的中國口岸城市，每周運營1班國際客運航班。航空公司可根據這項最新要求，向民航局申請運行至10月24日的航班預先飛行計劃。

民航局這項調整，意味著原有的3月12日航班數基凖將作廢，換句話說，此前已停飛中國的美國航空公司，經申請後亦可以恢復一星期一班一條航線的飛往中國航班。

不過，在放寬國際航班的同時，民航局也新設了針對航空公司的「熔斷」機制，如果航空公司的同一航班，入境後新冠病毒呈陽性的乘客人數達到5位的，便會啟動「熔斷」，暫停該公司航班運行1個星期；呈陽性達到10位乘客的話，則暫停該航班4星期，直至「熔斷」期結束，航空公司方可恢復每星期一班航班的安排。

但有罰亦有獎，民航局指，如果航空公司同一航班連續3星期都無乘客呈陽性，就可以將航至增至一星期兩班。

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