金管局今宣布與銀行業界合作，推出「銀行業人才起動計劃」，為應屆本地大學本科畢業生提供約300個為期半年的工作機會。金管局總裁余偉文在《匯思》發表以「起動銀行業人才」為題的文章，稱香港要保持國際金融中心的優勢，人才的供應至為關鍵，認為本地大學畢業生正是人才的重要來源，但由於疫情的緣故，今年應屆畢業生「搵工」殊不容易，因此推出有關計劃。

他表示，金融業是香港的支柱產業之一，佔本地生產總值約20%，也是經濟增長的主要動力，「每年春夏之間，都會有超過2萬個大學生告別校園、進入職場，當中不少投身銀行及其他金融機構，成為香港金融業發展的生力軍」，但面對經濟逆境，不少公司都表示今年將暫停招聘甚至裁員，指「不少年輕人可能會因為這次疫情，失去加入職場爭取工作經驗的機會」。

根據政府統計處的最新數字，香港2至4月的失業率已經升至5.2%，創逾10年新高，而同期20至29歲年齡層的失業率更高達8.1%。不過，他認為，疫情總有過去的一天，當經濟復蘇時，相信金融業對人才的需求仍然殷切，宏觀而言香港經濟以人才為本，當局需要確保人才的培育不會因經濟起伏而有所耽誤，以免香港的長遠經濟發展受到拖累，

該計劃將於6月中起接受報名，獲聘的畢業生於9月開始工作，月薪為1.2萬元，而金管局會資助其中最多一半的薪金，當局亦會於計劃期間安排及資助受聘的畢業生接受專業培訓，例如參加講座及專業培訓課程。他指出「十年樹木，百年樹人」，相信計劃將有助應屆畢業生累積寶貴的工作經驗和知識，為未來職業生涯打好根基，亦將為香港的金融業培育更多優秀的人才。

記者：溫藹紅

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