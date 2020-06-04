禹洲地產（1628）4月被國際評級機構標普下調信用評級及列入負面觀察名單，上月底禹洲索性要求標普撤銷對公司的評級服務。禹洲高級副總裁、首席財務官兼公司秘書邱于賡今日於股東會後就此事大吐苦水，稱公司遭到標普不公平待遇才作出這個決定。

邱于賡指，評級機構對中港經濟及內房行業看得特別悲觀，但不理解為何公司流動性充裕，標普卻要將其信貸評級由BB-降至B+，並列入負面觀察名單，反而一些財務表現相近甚至較公司差的同業卻沒有這樣對待，認為這樣評級不太合理，因此不願再與其合作。邱于賡又指，雖然穆迪於4月也將禹洲地產列入評級下調觀察名單，展望從穩定調整為評級觀察，但穆迪對公司流動性表示肯定，只是關注「去槓桿」進展，公司覺得像穆迪與惠譽這樣評級才較合理。而公司自去年中起已加強「去槓桿」，預期項目回款後負債比率可持續下降。

邱于賡又指出，今年銷售目標維持1000億元（人民幣，下同）不變，公司日前公布首5個月銷售額為307億元，而公司今年可供銷售額為1800億元，其中9成布局在需求較強勁的一、二線城市，預計只要去化率達到55%便可達標，故對完成目標非常有信心。土地儲備方面，邱于賡稱，年初定下買地預算約500億元，但今年賣地火爆，地價較高，考慮到毛利，公司投地審慎，以現時只投了三幅地預計，全年買地預算或縮至約400億元。他又透露，除了投地，亦會考慮透過舊區改造或併購去增加土地資源，近期亦在談併購項目，將適時公布。

另外，禹洲位於香港堅道48號的服務式公寓項目剛開始出租，每單位租金約3萬元至4萬元。邱于賡表示，目標客戶群以中高收入金融界人士為主，這類租客受疫情影響較少。此外公司最近亦成功租出位於上環的一層寫字樓，雖然寫字樓租務因大環境受壓，每平方呎租金大約下跌10百分點至15個百分點，但認為這個下調幅度尚可接受。

記者 陳子凌