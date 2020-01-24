恒指半日由升轉跌，恒指今早高開318點或1.31%，已成為半日最高位，其後轉跌最多121點或0.5%，報24204點，仍守住24000點關。

港股半日跌27點或0.11%，報24298點，成交金額729億元；國指跌24點或0.24%，報9943點。恒指半日高位24643點，是5月11日24766點後最高。

金沙中國（1928）升4.06%，收報32.05元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌2.29%，收報40.5元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）升1.57%，收報38.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻29點；中海油（0883）跌4.61%，收報9.11元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低23點。

澳門行政長官賀一誠早前會晤廣東省高層，討論關於恢復正常跨境旅行一事。憧憬即將開關，濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報16.46元，升4.18%；美高梅中國（2282）收報9.68元，升2.22%；澳博控股（0880）收報9.24元，升1.76%；永利澳門（1128）收報13.86元，升3.28%；銀河娛樂（0027）收報55.25元，升1.01%；金沙中國升4.06%。

美國禁止中國三大航空公司航班飛往美國。國航（0753）收報4.91元，跌1.01%；南航（1055）收報3.42元，無升跌；東航（0670）收報2.81元，無升跌；國泰（0293）收報8.37元，升1.33%。

油價由升轉跌，紐約期油現報36.49元，跌2.15%；布蘭特期油報39.17元，跌1.56%；石油股向下，中海油（0883）跌4.61%，收報9.11元；中石油（0857）跌1.81%，收報2.72元；中石化（0386）跌0.28%，收報3.55元。

匯控（0005）、渣打（2888）「撐國安立法」。匯控升1.97%，報38.9元，渣打半日報40.7元，升2.26%。

萬科（2202）今早公布配股，半日收報26.45元，升0.76%，低位26元，守住配售價25元。

永升生活（1995）亦公布配股，半日雖然跌3.7%，報12.18元，但低位11.96元，同樣守住配售價每股11.78元。

民生教育（1569）則失守配售價，低位1.18元，跌穿配售價1.22元，半日收報1.24元，跌6.7%。

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