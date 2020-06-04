【有片：選股王】銷售持續增長 中國金茂有條件再衝高
文章日期：2020年6月4日 12:23
恒指跌27點，收報24298點，成交金額729億元。道指漲逾500點領升美股，波音、航空股、銀行股繼續強勢。亞洲股市今早則高開低走，市場開始愈炒愈落後，當匯控（0005）也跑贏騰訊（0700）時，炒落後/價值型股份都可能有少許過火。
市場繼續瘋狂炒作地攤概念股，作為生產地攤神車的柳州五菱母公司，五菱汽車（0305）再漲55.74%。內地報道該翼開啟的商用車上月才上市銷售，近期一天訂單已超上月。到夜市食小吃自然喝啤酒，青島啤（0168）、華潤啤酒（0291）分別升1.54%及2.84%。美團（3690）再創新高，微盟（2013）則衝高後倒跌，可趁低收集。
昨日推介的新濠（0200）今早一度升逾4%，其他落後的金沙中國（1928）、永利澳門（1128）也強勢。本地地產股、房託衝高回落，但希慎（0014）則漲3.35%。
中國金茂（0817）1-5月累計全口徑銷售額652.3億元，累計同比增長19.8%。日前公布數據後，股價曾突破6元，近日稍作調整並於前高位約5.7元水平找到支持。在銷售持續增長支持下，有條件再度向上再試高位。
張兆聰