中國民航局發布通知稱，6月8日(下周一)起，所有未列入「第5期」航班計劃的外國航空公司可選擇一個具備接收能力的口岸城市，每周運營一班國際客運航線航班；航空公司可向民航局申請運行至10月24日的航班預先飛行計劃。

民航局官網刊登關於調整國際客運航班的通知並顯示，航空公司同一航線航班，連續三周內沒有旅客在入境後核酸檢測結果為陽性，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每周一班，最多達到每周兩班。

若達到5個旅客在入境後核酸檢測結果為陽性，須暫停該公司該航線運行一周；若達到10個，則暫停該公司該航線運行四周。暫停運作的航班量不得調整用於其他航線，暫停運作期結束後，航空公司可恢復每周1班航班計劃。

通知稱，在風險可控並具備接收保障能力的前提下，可適度增加部分具備條件國家的航班增幅。

美國交通部早前宣布，因中國未能遵守世界最大兩個經濟體之間的現有航班協議。將從6月16日起禁止中國客運航空公司的航班飛往美國，以向北京方面施壓，要求其允許美國航空公司恢復中美航線。該命令適用於國航（0753）、東航（0670）、南航（1055）、海南航空、四川航空及廈門航空。中國的航空公司目前每周有四次往返美國的航班。

國航現報4.88元，跌1.61%；東航報2.78元，跌1.07%；南航報3.4元，跌0.58%。

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