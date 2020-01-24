中美角力雖然升溫，不過美國總統特朗普表示，無考慮因應「港區國安法」，而對中國國家主席習近平實施制裁。恒指延續近3日的升勢，跟隨外圍高開318點或1.31%，報24643點，成交金額50億元；國指今早高開104點或1.06%，報10072點。

信置（0083）升4.5%，報9.99元，是升幅最大的藍籌，神華（1088）除淨報13.16元，跌0.76%，是跌幅最大的藍籌，同時，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。友邦（1299）升3.46%，報73.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻85點。

美國禁止中國三大航空公司航班飛往美國。國航（0753）開市報4.98元，升0.4%；南航（1055）開市報3.45元，升0.88%；東航（0670）開市報2.8元，跌0.36%；國泰（0293）開市報8.48元，升2.66%。

匯控（0005）早前遭全國政協副主席、前香港特首梁振英抨擊未就「港區國安法」表態。據匯豐《中國企業號》微信公號，匯豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝日前到「撐國安立法」的街站簽名聲援。匯控升1.97%，報38.9元。

路透報道，沙特與俄羅斯原則上同意，將5月及6月的每日減產970萬桶安排延長一個月，而不是按照原先安排，把減幅降至770萬桶。石油股方面，中石化（0386）升1.97%，報3.63元；中石油（0857）升0.72%，報2.79元；中海油（0883）跌1.57%，報9.4元。

萬科（2202）公布，以每股H股25元，較上日折讓4.76%，配售3.15億股新H股。集資淨額78.65億元。開市報27.1元，升3.2%。

永升生活（1995）公布以先舊後新方式，以每股11.78元，較上日折讓約6.95%，配售1.4億股。開市報12.14元，跌4.1%。

民生教育（1569）公布，以1.22元，較上日折讓8.27%，先舊後新方式配售2億股。開市報1.25元，跌6.0%。

高盛日前發布報告，估計計入網易（9999）、京東，共有41隻美股預託證券（ADR）符合在港第二上市的要求。但若改變市值計算方式，便僅有32隻符合條件。港交所（0388）升0.96%，收報295.2元。「ATMX」方面，騰訊（0700）開市報435元，升0.55%；阿里巴巴（9988）開市報213元，升1.62%；美團（3690）開市報164元，升5.6%；小米（1810）開市報13元，升1.88%。

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萬科折讓4.76%配股 集資78億元

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