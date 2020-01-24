美股向上，港股ADR升278點或1.13%，報24603點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.85%，折合報436.26元；匯控（0005）升2.63%，折合報39.15元；建行（0939）升0.96%，折合報6.42元。

美國總統特朗普表示，無考慮因應「港區國安法」，而對中國國家主席習近平實施制裁。美股三大指數期貨跌0.1%至0.15%，日、韓、澳洲股市升逾1%。

今日焦點股份可留意：

美國禁止中國三大航空公司航班飛往美國。留意三大航空股價。

特朗普無考慮制裁習近平，留意中港股市的壓力會否降低，或利好大市。

匯控（0005）早前遭全國政協副主席、前香港特首梁振英抨擊未就「港區國安法」表態。據匯豐《中國企業號》微信公號，匯豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝日前到「撐國安立法」的街站簽名聲援。留意匯控。

路透報道，沙特與俄羅斯原則上同意，將5月及6月的每日減產970萬桶安排延長一個月，而不是按照原先安排，把減幅降至770萬桶。留意油股。

萬科（2202）公布，以每股H股25元，較上日折讓4.76%，配售3.15億股新H股。集資淨額78.65億元。

永升生活（1995）公布以先舊後新方式，以每股11.78元，較上日折讓約6.95%，配售1.4億股。

民生教育（1569）公布，以1.22元，較上日折讓8.27%，先舊後新方式配售2億股。

高盛日前發布報告，估計計入網易（9999）、京東，共有41隻美股預託證券（ADR）符合在港第二上市的要求。但若改變市值計算方式，便僅有32隻符合條件。留意港交所（0388）。

其他報道：

民生教育折讓8.27%配售 籌2.3億元

永升生活折讓6.95% 先舊後新配售籌15億元

萬科折讓4.76%配股 集資78億元

經濟數據支持蓋過中美角力陰霾 道指升527點