美國雖然叫停中國飛往美國的航班，加劇中美角力，而另一方面，部分OPEC成員未有按約定減產，為OPEC+延長減產一個月的前景蒙上陰影，不過，市場對經濟復蘇的憧憬為股市帶來更大影響，加上隔晚美國公布的5月份ISM非製造業指數創逾兩年最大升幅、美國企業裁員人數少於預期，以及住房貸款申請創出1994年以來最大七周升幅等利好數據，支持道指高開164點成為全日低位後，升幅最多擴大至595點，並以高位收市。

道瓊斯工業平均指數收漲527點，升幅2.05%，報26269點。標普500指數收漲42點，升幅1.37%，報3122點。納斯達克綜合指數收漲74點，或0.78%，報9682點。

波音升12.9%，報173.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻136點，而家得寶跌0.68%，報251元，拖低道指11點。

科技股方面，蘋果收市報325.12元，升0.55%，谷歌母公司Alphabet收市報1439.25元，跌0.21%，亞馬遜收市報2478.4元，升0.24%，Facebook收市報230.16元，跌1.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲2.55%，報368點。德國DAX指數收漲3.88%，報12487點；法國CAC 40指數漲3.37%，報5022點；英國富時100指數收漲2.61%，報6382點。