恒指連升3日，市况向好，成交偏旺，雖然尚未擺脫上落市的格局，但有利炒股不炒市。熱門股炒風重臨，除了高追之外，也可以留意那些已調整股份。

恒指高開307點後於24,300點爭持，全日高低波幅僅144點，收報24,325點，升329點或1.36%；國指升0.92%。恒生綜合大型股指數升1.68%，中型股、小型股指分別升1.17%、0.75%，大型股表現強。大市成交1395億元，高於60天平均一成半。

走勢上，目前恒指與3月中旬見底走勢相似，兩度試低位後回升，上周反彈高位約23,500點成短線支持位，而上望4月、5月高位約24,800點成短線阻力，意味指數又重返23,500至24,800點區間待變。

據《明報》港股數據庫，升跌比率71比29，升逾3%佔上升股份兩成；陽燭對陰燭為46比54，大市普遍做好，但沽壓不輕，有近三成逆市下跌，有超過一半低於開市價呈陰燭收市。

大市連續4日升少跌也少，今年來首次，市况轉好；不過，4月中以來，多次出現5日有4日升多跌少情况，目前難言已擺脫4月、5月反覆上落格局。

除了科網、消費繼續做好之外，落後行業也亦受到追捧，本報數據庫追蹤的30個行業，超過九成上升，只有教育跌1%，環保及新能源跌不足0.1%。上升行業中有三成半升逾1%跑贏恒指，軟件服務、家品及零售、紡織及服飾升約2%，保持強勢；落後的能源及相關、汽車及相關升逾3%，早前捱沽的本地概念繼續反彈，電訊、本地零售服務、房託均升逾1%。

新秀麗短線可上試9元關

新秀麗（1910）近3個月仍累跌近四成，表現落後；該股經過2個多月在約6.2元之上整固後，近日有轉強迹象，升穿7.7元後連續兩日企穩該水平之上收市，呈向上突破走勢，短線可望反覆上試8.5或9元關口，止蝕位放在7.7元。

市况回穩，科網、生物科技、醫療、消費股的炒風捲土重來，最搶眼自然是美團（3690），昨天再升逾半成，自3月低位累升129%，較早前熱炒的平安好醫生（1833）、阿里健康（0241）最多由3月低位最多升累升120%、99%更佳。

平安好醫生或挑戰120元

但要留意，平安好醫生4月升上123.3元高位後調整，曾跌至100.7元，下跌幅度達18%；阿里健康5月中才回調，幅度更超過兩成，一旦炒風稍為冷卻，要有準備承受短線調整或大幅波動。

相比下，平安好醫生調整後有回勇迹象，短線有機會再挑戰120元關口，止蝕位可放在20天線約106元。

[劉思明 數據尋寶]