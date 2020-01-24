美國參議院早前通過一項監管法案，有機會逼迫中概股退市，亦引起外資憂慮。高盛日前發布報告，指其客戶近日關心的重點，逐漸轉向技術性及資金流的問題。據報告估計，計入網易、京東，共有41隻美股預託證券（ADR）符合在港第二上市的要求。但若改變市值計算方式，便僅有32隻符合條件。

報告指出，對於同股不同權（WVR）架構公司，若僅計算其流通股份市值，符合第二上市條件的ADR有32隻。小型公司如有道、樂信金融，便不再符合標準。此外，部分公司如百度、微博為採用企業版不同投票權（CWVR）架構，高盛統計，CWVR中概股共有8家。若減去此類企業，短期內符合條件公司進一步降低至24家。

不過高盛於報告中亦提及，港交所對第二上市的要求不是一成不變，不排除未來會有更多企業符合標準。

此外，報告亦提到美資持有中國公司股票情況。高盛指出，統計港股、A股及ADR，美國投資者共計持有價值7300億美元（約為5.69萬億港元）的中國股票。持倉中，約四成或3000億美元（約為2.34萬億港元）是通過港股持有，顯示香港仍受美資歡迎，是其部署中國股票的所在地。

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