政府今日與21間銀行簽署現金發放計劃服務協議，協助政府派發1萬元現金。21間銀行將為現金發放計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過有關銀行的網站或網上理財服務登記。這是最快收取款項的方法。市民亦可向有關銀行遞交書面登記表格。財政司司長陳茂波表示，現金發放計劃的籌備工作已進入最後階段，預計6月底開始接受登記，7月開始發放款項。

參與現金發放計劃的21間銀行包括：中銀香港（2388）、交銀香港、東亞銀行（0023）、信銀國際、建行亞洲、集友銀行、創興銀行 （1111）、花旗銀行、招商永隆、大新銀行（2356）、星展銀行、富邦銀行、恒生銀行（0011）、匯豐銀行、工銀亞洲、南洋商業銀行、華僑永亨、大眾銀行、上海商業銀行、渣打銀行和眾安銀行。

中銀香港表示，該行鼓勵客戶透過手機或網上銀行登記此計劃，可較快收取款項。此外，客戶亦可透過中銀香港分行網絡遞交表格，該行將增聘過百人手處理登記事宜，安排服務大使解答查詢，並為長者及有需要人士提供協助。

該行提醒只持有聯名賬戶的客戶，須預先開立單名個人賬戶，以領取有關現金。

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