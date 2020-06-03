匯控（0005）早前遭全國政協副主席、前香港特首梁振英抨擊未就「港區國安法」表態。據匯豐《中國企業號》微信公號，匯豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝日前到「撐國安立法」的街站簽名聲援。

該文章又指，香港銀行公會於上周發表聲明指，穩定的營商環境是香港國際金融中心持續發展的重要條件，相信「港區國安法」有助於加強投資者的信心，而作為香港銀行公會的主要成員，匯豐重申在「一國兩制」的原則下，尊重和支持所有穩定香港社會秩序、振興經濟繁榮發展的法律，同時匯豐認為，穩定的環境是香港作為國際金融中心長期經濟復甦的關鍵。

全國人大早前表決通過港區國安法，官媒及前行政長官梁振英先後批評匯豐 未有明確支持「港區國安法」。其中梁振英早前在facebook發帖文，斥匯控未有公開就港區國安法表態，認為公眾需關注匯豐會否跟隨英國政府取態，並呼籲持有匯豐帳戶的內地和香港商界人士、全國人大和全國政協代表採取行動自保，避免成為類似華為一樣的人質。就梁振英上述言論，財政司司長陳茂波出席立法會財委會會議回應，不同金融機構都應該有自由去表達意見。

而官媒《人民日報》早前轉載《北京日報》微信公號一篇題為《坑客戶，匯豐終將失去所有客戶》的文章，力數匯豐近年受爭議的事件，又指國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨，批評匯豐在此時裝聾作啞，質疑其意欲何為。

另一老牌英資公司怡和今天則在《文匯報》及《大公報》刊登全版廣告，表明支持港區國安法。

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