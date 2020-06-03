達沃斯世界經濟論壇（Davos World Economic Forum）創辦人、經濟學家施瓦布（Klaus Schwab）表示，資本主義的本質是企業家精神，倘若中國在香港實施港區國安法，有可能令香港的企業家及各行各業的人才離開，間接令香港喪失其經濟實力的來源。

施瓦布接受日經新聞訪問時指出，人才已經取代資本成為決定成敗的最關鍵要素，現代的經濟體系比起資本主義，更應該叫作人才主義（talentism）。他表示，一向欽慕香港人的企業家精神。雖然他表示國安法或會令人才流失，但他亦提及，相信企業家精神仍有一定機會可繼續留存在香港，認為這種情況不僅是最合乎香港的利益，也合乎中國的利益。

施瓦布於訪問中亦提及新冠肺炎疫情、中美關係、全球經濟政策等。他表示，對中美之間的緊張局勢並不意外，因為在新冠肺炎的環境下，各方都將傾向更以自我為中心，更有民族主義（nationalistic）的傾向。他亦透露，下一屆達沃斯論壇的對話領導者之一將會是世界各地的年輕人。

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