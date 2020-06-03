受新冠疫情衝擊，中小企的營商環境備受挑戰。阿里巴巴（9988）國際站亞太區總經理郭奕麟今於線上高峰會表示，疫情令不少跨境貿易活動大受影響，不過相信在其數字化平台的帶動下，將有效解決企業商家所面對的困難，包括為平台上的買家與供應商等，提供產品展示﹑線上訪廠及直播﹑數據匹等服務功能，同時亦會透過數據及行業分析為商家提供解決方案，從而滿足各方需求。

有見及此，阿里巴巴國際站今宣布推出「香港商家加速計劃」，及「春雷計劃2020」予香港中小企外貿企業，以幫助港商應對疫情帶來的影響。阿里巴巴國際站香港業務及營運經理文成樑表示，疫情帶來的挑戰將成為企業「數字化出海」的機遇，當中計劃包括扶持新駐商家邁入數字轉型，如提供數據流量及電商平台培訓﹑協助快速問店建站及舉辦線上貿易展會等，商家亦能透過平台獲得穩定的物流供應鏈，如百分百物流追蹤﹑系統報價等服務，相信有助港商改善疫情下帶來的生意影響。

目前阿里巴巴國際站平台擁有逾1.5億註冊會員，覆蓋超過190個國家及40個行業，擁有1800萬全球活躍採購商，以及30萬筆日平均日詢價單。郭奕麟指出，截至今年3月，該平台的整體活躍買家按年錄得50%增長，支付買家按年增長65%，平台成交金額亦按年大幅增長160%；同時於3月份平台「新貿節」的交易規模更創新高，當中交易總額按年增長167%，訂單量亦按年增長114%，反映電商外銷逆勢而上。他又留意到平台的線上買家呈年輕化趨勢，當中有49%買家為35歲以下，同時平台無線流量（WAP）佔比達84%，反映現代化平台有助供應商與買家作匹配。

記者：溫藹紅