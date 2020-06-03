金沙中國（1928）宣布發行兩批優先票據，融資15億美元，取得淨額14.83億美元，用作額外流動資金及一般企業用途，鞏固流動資金狀況。按照該集團較早前指，手上可動用資金24.1億美元可足夠「燒錢」12個月而言，今次新增優先票據融資，足夠支持「燒錢」約7個半月所需。不過相比起兩年前發行多筆優先票據而言，銀碼不單較前為少，發行成本亦明顯增加。

金沙最新公佈指，其分別發行8億美元的2026年到期，及7億美元而於2030年到期的優先票據，年利率分別為3.8厘及4.375厘。表面上，所支付年利率，較兩年前該股發行2023年、2025年及2028年到期的18億美元、18億美元及19億美元優先票據之年利率4.6厘、5.125厘及5.4厘為低。但是今次發行優先票據造價，則為本金額的99.901%及99.58%，折出成本為0.099%及0.42%，相對兩年前前述三批票據所付出的成本由0.022%至0.275%，明顯為高。

該集團今日收市報30.8元，微跌0.16%，成交額約5.88億元。

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