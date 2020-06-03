摩根士丹利下調友邦保險（1299）12個月目標價，由85元降至78元，評級維持「增持」。目標價下跌反映今年第2季香港和東盟市場維持封城措施，下調新業務價值的預測，不過大摩仍認為下半年增長會回復正常。大摩認為，全年新業務增長會稍為下跌，但2021年及以後的增長率將保持在約17%水平。

此外，大摩將友邦2020年的企業價值預測下調12%，反映美國降息1.5厘帶來的潛在投資假設變化；以及市價計價的損失。大摩將今年香港的稅後營運利潤增長預測減至2%，以反映香港業務續保保費的再投資收益率下跌。大摩對友邦最佳情境的目標價由85元降至78元，最淡情境的目標價由51元降至46元。

大和發表報告，重申友邦「買入」評級和未來12個月目標價100元。大和認為，目前股價已反映市場對友邦面臨的宏觀不利因素，以及缺乏內地訪客業務的影響。

大和指，在新冠肺炎影響後，友邦在中國成立子公司很快會見到新進展，一旦獲批可申請在其他省份開業，大和預期友邦未來每年可在2個省份的牌照。該行指友邦首季招聘代理強勁，加上疫情增加保障型產品需求，認為今年友邦中國在新業務價值的貢獻可升至30%。

友邦今日收市上升5.32%，報70.85元，為升幅最大藍籌。

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