恒指連升第三日，收市升329點或1.37%，報24325點，今早高開307點後最多曾升368點，高見24364點，是5月21日24528點後最高，低位24219點升224點，是過去8個交易日以來，首次升穿並企於24000點之上，三日累升共1364點。

大市成交金額1394億元，較上日增加22.3%；國指升91點或0.92%，報9967點。主板沽空金額較上日減少44.21%，至94.06億元，佔大市成交金額6.74%。

40隻藍籌上升，6隻下跌，4隻無升跌。油價上升，中海油（0883）升4.6%，收報9.55元，是升幅最大的藍籌，另外兩桶油中石油（0857）升2.97%，收報2.77元；中石化（0386）升3.49%，收報3.56元。

友邦（1299）升3.89%，收報70.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻92點；連同匯控（0005）、平保（2318），己為恒指貢獻超過166點。匯控收報38.15元，升2.55%，平保（2318）升2.04%，收報80元。

石藥（1093）跌1.95%，收報16.06元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。同業中生製藥（1177）升1.68%，收報13.28元。

海納智能裝備（1645）首日上市，收報1.2元，較招股價1.38元，跌13.04%。

彭博社引述知情人士指出，富商李澤楷旗下的香港電訊（6823），正考慮出售國際企業業務PCCW Global，有關業務的估值，達到10億美元。香港電訊收報11.88元，升4.5%。

美團（3690）再創上市新高，曾高見160.7元，收報155.3元，升5.57%。

美東汽車（1268）、綠城服務（2869）分別以每股15.84元及10.18元配股，分別收報17.2元跌2.16%，及10.58元跌3.4%，低位均守住配售價。

合景泰富（1813）是表現較好的內房，收報12.42元，升4.19%；而昨日亦公布5月數據的恒大（3333）收報17.4元，跌0.46%。

其他報道：

美證交會主席支持法案 強制退市不受監管中概股

香港電訊醞釀10億美元售PCCW Global

匯豐未表態被轟 英資怡和今刊登全版廣告撐港區國安法

財庫局：銀行還息不還本不得額外設條件 否則金管局會跟進

長江以配對形式 為公益金抗疫基金籌款

滬指一枝獨秀 連升五日

漢莎航空首季蝕21億歐元

【有片：埋身擊】虛擬貨幣整固後 後市有望向上

瑞銀林鎮鴻：本地樓市今年跌5% 但已見底回升

豐盛金融黃國英：國指將取代恒指 中資股更值博

恒指半日升287點 中石化升4% 海納智能跌2.8%

【選股王】澳門即將迎來廣東省旅客 新濠國際值得留意

港元1個月HIBOR四連跌 創近兩周低位

美商會：60％受訪會員認為國安法損害其業務運營 30%考慮撤資