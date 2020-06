美國參議院於5月底通過法案,若上市公司審計稿連續三年無法被美國監管機構審查,便有可能遭強制退市。法案內容劍指中概股,最新則獲得美國證交會(SEC)主席Jay Clayton的支持,他日前接受彭博社訪問時,指做法「明智」。報道指出,若法案最終成法,證交會也將需要補充規則以執法。

Clayton表示,中概股不受監管的問題已經存在一段時間,而對其立法是明智的處理方式。他續指,審計機構無法審查中國公司底稿,已經造成了不公平的競爭環境。他於訪問中表示,自己不太傾向採取急速的行動,也不認為立刻就能找到最有效率的方式解決問題(hit the nail on the head with a hammer tomorrow),但認同立法的方式。

美國審計監管機構為上市公司會計監督委員會(PCAOB),該組織在安然(Enron)審計醜聞爆發後設立,目的是為防止公司財務欺詐或有不當行為,最終會損害股東權益。但因中美間無合作,PCAOB無法取得中概股在內地的審計底稿,也無從審查。而在今年內地新修訂《證券法》生效後,中國對公司審計稿的把控愈發趨向嚴格。

其他報道:

財庫局:銀行還息不還本不得額外設條件 否則金管局會跟進

長江以配對形式 為公益金抗疫基金籌款

滬指一枝獨秀 連升五日

漢莎航空首季蝕21億歐元

【有片:埋身擊】虛擬貨幣整固後 後市有望向上

瑞銀林鎮鴻:本地樓市今年跌5% 但已見底回升

豐盛金融黃國英:國指將取代恒指 中資股更值博

恒指半日升287點 中石化升4% 海納智能跌2.8%

【選股王】澳門即將迎來廣東省旅客 新濠國際值得留意

港元1個月HIBOR四連跌 創近兩周低位

美商會:60%受訪會員認為國安法損害其業務運營 30%考慮撤資

內地三大指數半日高收 滬指收漲0.51%

LVMH或取消收購Tiffany

加拿大三大電信商棄用華為5G