全國人大早前表決通過港區國安法，官媒及前行政長官梁振英先後批評匯豐 （0005） 未有明確支持「港區國安法」。老牌英資公司怡和今天在《文匯報》及《大公報》刊登全版廣告，表明支持港區國安法，梁振英於其Facebook亦有轉載此廣告。

怡和廣告內文如下：

法治精神及基本法所訂明的「一國兩制」原則是香港行穩致遠和繁榮的基石，有利鞏固香港作為國際商業及金融中心的地位。

怡和集團相信訂立維護國家安全的法律框架十分重要，能確保香港繼續吸納投資，提升就業機會及保障民生。

怡和集團扎根香港，並將繼續投資，對香港的承諾始終如一。

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前特首梁振英早前在facebook發帖文，斥匯控未有公開就港區國安法表態，認為公眾需關注匯豐會否跟隨英國政府取態，並呼籲持有匯豐帳戶的內地和香港商界人士、全國人大和全國政協代表採取行動自保，避免成為類似華為一樣的人質。就梁振英上述言論，財政司司長陳茂波出席立法會財委會會議回應，不同金融機構都應該有自由去表達意見。

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另外，官媒《人民日報》早前轉載一篇題為《坑客戶，匯豐終將失去所有客戶》的文章，力數匯豐近年受爭議的事件，又指國家立法保障香港安全穩定是大勢所趨，批評匯豐在此時裝聾作啞，質疑其意欲何為。

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