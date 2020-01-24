香港電訊醞釀10億美元售PCCW Global
文章日期：2020年6月3日 15:43
彭博社引述知情人士指出，富商李澤楷旗下的香港電訊（6823），正考慮出售國際企業業務PCCW Global，有關業務的估值，達到10億美元。據了解，有關資產將吸引其他電訊商及私募基金興趣。據報道，今次出售交易仍然處於初步階段，正式程序預期在今年較後時間才開展，因此未能確定具體交易結構。
據消息人士進一步指出，目前香港電訊尚未有最終決定，公司可能就尋求出售交易有權否決。報道引述香港電訊代表指，PCCW Global屬香港電訊整體業務的一部份，對將有關業務賣盤一事，拒絕作進一步評論。
建基於香港的PCCW Global，主要向環球性公司及其他通訊服務商，提供特別的話音及數據服務。其網絡覆蓋超過160個國家，提供與連接性、應用、按需數碼平台等服務。其主要協助企業和服務供應商在需要時，連接架設於雲端的業務關鍵應用軟件。其環球網絡於76個城市設有125個連接點，遍佈歐洲、亞洲、非洲及美洲，涵蓋超過60個環球電纜系統，並在全球11個國家設有區域中心。
記者：陳偉燊
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