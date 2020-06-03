漢莎航空（Lufthansa）公布首季表現，虧損由去年同期的3.42億歐元大幅擴大至21億歐元（約182億港元），因疫情爆發重創旅遊業，令資產出現減值撥備。期內，漢莎航空為機隊減值2.66億歐元，餐飲業務LSG North American及廉航Eurowings亦分別減值1億歐元和5700萬歐元。

漢莎首季乘客量亦下降了26%以上，而4月份的旅客量更按年下降98.1％，5月份的旅客和貨運量亦顯著下降。這間航空公司擁有的763架飛機，已有700架暫時停飛，並預計當前的危機不會在2023年之前結束，預測2021年將繼續停飛300架飛機，到2022年將停飛200架飛機。

新冠肺炎疫情已令許多航空公司陷入嚴重財務困境，漢莎也不例外，早前已同意將在法蘭克福與慕尼黑機場多達24個起降時段交給同業，以換取德國政府注資90億歐元，根據這項紓困協議，德國政府將取得漢莎航空20%股份。

今年以來，漢莎股價已經下跌逾42%。分析師預期德國DAX指數成分股將剔除漢莎航空，為該公司自1988年成立以來首見，德國證交所將在周四公布決定。

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