中原城市領先指數由年初至今下跌2%，香港及中國房地產研究主管林鎮鴻預期，今年本地樓市會調整5%，但樓市已經見底回升。他解釋，是由於物業住宅供應仍然維持低水平。

統計顯示，內地來港人士加上本地居民需要，每年住宅需求為6萬伙，但政府賣地及公居屋計劃下，每年只有4萬伙供應。故此近日疫情稍為轉好並有新盤推出市場時，都會迅速售出，二手樓價亦有上升勢頭。另外，在內地及美國放水政策下，亦有助穩定本地樓市。

他對寫字樓前景持負面看法，寫字樓價格反映企業信心，即使本地疫情受控但市場憂慮歐美迎來第二波爆發，以致寫字樓需求長遠下跌，加上一些企業已經實行永久在家工作，他估計今年寫字樓租金會按年跌10%。

疫情對零售業影響最大，本地零售收入有一半來自旅客，封關政策導致收入大跌。另外即使疫情結束、關口重開，他亦看淡零售業前景，主要是社會運動持續。現時更多租户傾向洽談短期租約，都影響零售商舖租金收入。另外疫情令更多市民考慮網購，造成永久性消費習慣改變。

記者：黃清瑤

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