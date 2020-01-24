憧憬經濟復蘇，恒指今早承接美股升勢，高開307點，最多曾升368點，高見24364點，是5月21日24528點後最高，低位則升224點，報24219點，半日升287點或1.2%，報24283點，成交金額787億元；國指升115點或1.17%，報9991點。

35隻藍籌上升，13隻下跌，2隻無升跌。中石化（0386）升4.07%，收報3.58元，是升幅最大的藍籌，長建（1038）跌1.22%，收報40.65元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）升3.67%，收報70.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻87點；中電（0002）跌0.83%，收報77.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點。

首日上市的海納智能裝備（1645），半日報1.34元，較招股價1.38元跌2.8%。

油價創3月高。石油股方面，中海油（0883）升4.05%，收報9.5元；中石油（0857）升2.23%，收報2.75元；中石化（0386）升4.07%，收報3.58元。

美東汽車（1268）、綠城服務（2869）分別以每股15.84元及10.18元配股，半日分別收報17.02元跌3.18%，及10.54元跌3.8%，低位均守住配售價。

內房公布的5月銷售數據理想，合景泰富（1813）收報12.62元，升5.87%；奧園（3883）收報9.39元，升4.22%；時代中國（1233）收報13.04元，升3.33%；雅居樂（3383）收報8.88元，升2.9%；禹洲（1628）收報3.48元，升2.35%；恒大（3333）則逆市向下，收報17.44元，跌0.23%。

「ATMX」個別發展，阿里巴巴（9988）收報208.8元，升4.4%；騰訊（0700）收報430元，跌0.09%；美團（3690）收報159.4元，升8.36%；小米（1810）收報12.78元，升2.57%。

續憧憬中概股回歸，港交所（0388）升1.53%，收報292.4元。

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