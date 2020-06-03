【有片：選股王】澳門即將迎來廣東省旅客 新濠國際值得留意
文章日期：2020年6月3日 12:05
恒指升287點，收報24283點，成交金額787億元。美股反覆過後再升，道指漲1%，傳統股份如石油、金融、房地產繼續跑贏科技股。港股表現亦相近，但本地地產股、房託過去兩日急升後只能靠穩；內房股5月份銷售數字理想，普遍錄得按年增長，多隻股份如合景泰富（1813）、旭煇（0884）等大升迫近前高位，世茂（0813）創新高。保險股強勢，友邦（1299）重回70元以上，較國安法低位反彈達15%，平保（2318）亦突破80元。
布油回升至40美元水平，中海油（0883）升4.05%。最強勢的是美團（3690）和微盟（2013），前者突破150元後直撲160元關口，收報159.4元，後者3日內第2度候新高，均是逢低分段收集的對象。
澳門即將迎來廣東省旅客，板塊中最強勢的要數銀娛（0027）和澳博（0880）。市場視銀娛為最強龍頭，買濠賭股的首選，後者則有重頭戲「上葡京」即將開幕，成為一大炒作誘因。只是兩股跟疫情高位相差僅約10%，短線進一步上升的空間相對有限。至於3隻外資股，即金沙中國（1928）、永利澳門（1128）和美高梅（2282）無疑是相對落後得多，但金沙財政壓力巨大，發債利率較部份內房股還要高，也有賭牌續期的風險，而後兩者旗下項目表現一般，落後有其原因。
相對受市場忽略的是新濠國際（0200）。集團業務表現一直偏好，但由於只持有新濠博亞股權，市場較少留意。集團股價在14元至15.5元水平橫行多時，近日開始向上突破，走勢較3隻外資股為佳，而現價相對疫前高位當有達30%空間，可留意。
張兆聰