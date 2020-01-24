財新中國5月份綜合產出指數報54.5，好過預期的47.3，為4個月來首次回升，上月為47.6，增速可觀，為2011年1月後最強勁。經營活動指數（經季節性調整）從4月份的44.4升至55.0，這是服務業活動在1月份後首次錄得擴張，擴張率為2010年10月後最顯著。

報告指，此輪增長主要是由內需回升帶動，新出口訂單量在5月份繼續大幅下滑。企業普遍表示，疫情持續，許多主要市場繼續維持公共健康防控措施，導致外需疲弱。

5月份，中國服務業企業的經營信心保持強勁，但樂觀度較上月減弱。許多受訪企業預期疫情一旦改善，全球經濟形勢將會轉強。

財新智庫高級經濟學家王喆指，通用服務業經營活動指數顯示，服務業從疫情中加速恢復。財新中國綜合 PMI顯示，服務業需求恢復強於製造業，國外疫情影響仍然存在，出口成為需求修復的製約因素，製造業表現更加明顯。隨著各行業逐步復產復工，積壓工作年內首次出現下降。

王喆指，供需兩側的環比改善仍不能完全抵消疫情的負面影響，經濟恢復到常態化尚需時日。企業對於擴大用工態度謹慎，綜合就業指數繼續位於收縮區間。企業家對於未來經濟景氣度態度較為樂觀，對於兩會後相關政策落地充滿期待。

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