港股承接美股升勢，升穿24000點關，高開307點或1.29%，報24303點，成交金額46億元；國指今早高開150點或1.53%，報10026點。

49隻藍籌上升，恒安（1044）升3.98%，報66.6元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升1.3%，報436元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點；僅1隻中移動（0941）無升跌，報54.95元。

油價創3月高。石油股方面，中石化（0386）升1.74%，報3.5元；中石油（0857）升2.6%，報2.76元；中海油（0883）升2.85%，報9.39元。

海納智能裝備（1645）今日上市，招股定價1.38元。開市報1.21元，跌7.9%。

美東汽車（1268）以每股15.84元的價格配售8100萬股股票，配股價較前收市價17.58元折讓9.9%，所得款項將被用於機會性併購和一般企業用途。開市報16.54元，跌5.9%。

綠城服務（2869）以每股10.18元配售2.666億股股份，配售價較最後收盤價10.96元折讓約7.12%，配售股份相當於公司擴大後股本約8.29%。開市報10.7元，跌2.3%。

長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實（1113），兩人再透過李嘉誠(環球)基金會全資擁有公司於5月27、29及6月1日，分別以平均價42.2112元、41.9428元及43.2819元購入長實共135.25萬股，涉資共5745.6萬元。長實集團升0.57%，報44元。

中國恒大（3333）公布5月份合約銷售額為602.2億元人民幣，按年升12.5%，按月則跌7.65%。集團首五個月累計合約銷售額為2727.9億元人民幣，按年增加17.8%。恒大開市報17.62元，升0.8%。

合景泰富（1813）月份的合約銷售額為91.51億元人民幣，按年增加45%，按月亦增40.5%。首五個月的累計合約銷售額為287.03億元人民幣，較去年同期284.86億元人民幣微增。開市報12.34元，升3.5%。

新浪報導，拼多多發言人否認有赴香港二次上市計劃，並稱公司現金流健康。網易（9999）首日招股反應平平，錄267億元孖展超購40倍。港交所（0388）升1.04%，報291元。

其他報道：

恒指高開307點 恒安升3.9% 海納智能跌7.9% 美東跌5.9%

滬深兩市高開 上證漲0.31%

憧憬OPEC+延長減產協議 油價創3月高 紐約期油升穿37美元

港股ADR升243點 海納智能上市 美東、綠城服務配股

經濟樂觀情緒持續 道指近高位收升267點