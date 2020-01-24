港股ADR升243點 海納智能上市 美東、綠城服務配股
文章日期：2020年6月3日 08:44
美股向上，港股ADR升243點或1%，報24238點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.49%，折合報436.83元；匯控（0005）升0.63%，折合報37.44元；建行（0939）升0.72%，折合報6.36元。
今日焦點股份可留意：
海納智能裝備（1645）今日上市，招股定價1.38元。
美東汽車（1268）以每股15.84元的價格配售8100萬股股票，配股價較前收市價17.58元折讓9.9%，所得款項將被用於機會性併購和一般企業用途。
綠城服務（2869）以每股10.18元配售2.666億股股份，配售價較最後收盤價10.96元折讓約7.12%，配售股份相當於公司擴大後股本約8.29%。
長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實（1113），兩人再透過李嘉誠(環球)基金會全資擁有公司於5月27、29及6月1日，分別以平均價42.2112元、41.9428元及43.2819元購入長實共135.25萬股，涉資共5745.6萬元。
中國恒大（3333）公布5月份合約銷售額為602.2億元人民幣，按年升12.5%，按月則跌7.65%。集團首五個月累計合約銷售額為2727.9億元人民幣，按年增加17.8%。
合景泰富（1813）5月份的合約銷售額為91.51億元人民幣，按年增加45%，按月亦增40.5%。首五個月的累計合約銷售額為287.03億元人民幣，較去年同期284.86億元人民幣微增。
新浪報導，拼多多發言人否認有赴香港二次上市計劃，並稱公司現金流健康。網易（9999）首日招股反應平平，錄267億元孖展超購40倍。留意港交所（0388）。
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