雖然美國示威持續，以及民調顯示民眾對美國總統特朗普的滿意度略微下降，74%受訪者稱美國走在錯誤道路上，不過，市場焦點仍放在防疫封鎖措施放鬆和經濟釋放積極信號之上。美股道指高開107點後，一度收窄至升48點，尾市升幅擴大，最多升268點，並以接近高位收市。

道瓊斯工業平均指數收漲267點，升幅1.06%，報25742點。標普500指數收漲25點，升幅0.83%，報3080點。納斯達克綜合指數收漲56點，或0.59%，報9608點。

家得寶升2.19%，報252.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻37點，而雷神跌1.12%，報63.4元，拖低道指4點。

科技股方面，蘋果收市報323.34元，升0.46%，谷歌母公司Alphabet收市報1442.31元，升0.51%，亞馬遜收市報2472.41元，升0.05%，Facebook收市報232.72元，升0.34%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.58%，報359點。德國DAX指數收漲3.75%，報12021點；法國CAC 40指數漲2.02%，報4858點；英國富時100指數收漲0.88%，報6220點。