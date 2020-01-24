恒指昨升263點，收報23,995點，成交金額1140億元。美國暴亂也未能令美股下跌，全球股市憧憬歐日推出財政刺激能令經濟V形復蘇而愈升愈有，港資股亦成功連續兩日大反彈。現在設局非常利好股市，尤其是新興市場，傳統舊經濟股如房地產、能源以至金融股等，都有條件出現持續的升浪。強勢股個別發展，但大致上沽壓不大，反覆過後多能回升。科技股中以ASM太平洋（0522）最落後，短線不見得能有很強動力，但現水平是收集的好時機。

全球經濟正逐漸解封，美國部分地區解封後出現確診個案回升，但完全沒有動搖市場炒復蘇的信心。今次全球股市升浪由流動性推動，各國央行一天不收水，股市就很難由升轉跌。更重要的是歐元區確立7500億歐元救市方案，日本也追加100萬億日圓的刺激，均為全球復蘇增添動力。要留意，此前美國以天量流動性救市，大家都預測美元會下跌卻並無出現，阻礙全球股市回升勢頭。但歐洲和日本都加大財政刺激，市場看好其經濟前景而令美元受壓，美匯指數已出現跌浪，無論是兌歐元、英鎊還是日圓，又或是兌印度慮布、土耳其里拉等，都出現全方位下跌。美元弱勢最有利全球加槓桿，無論經濟和股市前景都可看高一線，一直落後的舊經濟、價值型板塊和股份都有機會出現較持續的升浪。

美元弱勢 最有利加槓桿

港資股連續兩日領升大市。領展（0823）飈6.5％、新地（0016）漲1.9％。人民幣由低位回升以及港匯迫近強方保證都是利好，國安法的影響已基本消失，尤其是特朗普的回應軟弱無力，姿態上已半放棄香港這隻棋子，而應對美國暴亂時又胡言亂語，令局勢不斷升溫，已無暇再處理香港事宜。銀行股相對落後，但東亞（0023）傳出賣盤消息，股價抽升17.6％。內房股也連續兩日強勢，交出理想銷售數據的金茂（0817）升6.3％，增持永升生活（1995）股價至超過50％的旭輝（0884）再升逾2％。落後股續有炒作，本欄早前推介的新秀麗（1910）升8％，受惠海南島自貿港細則出台，將實施零關稅和15％的企業低稅率優惠，在當地經營的亞特蘭蒂斯大型度假項目的復星文旅（1992）暴漲18％。

美國暴亂 特朗普暫無暇處理港事務

強勢股個別發展，醫療設備股高位反覆，但威高（1060）連續3日大升，昨日更加破頂；互聯網醫療高位有阻力，但昨日能反覆走高；軟件股回吐，但金蝶（0268）暫時守住前高位，金軟（3888）由高位回調20％後也連彈3天。消費股輪流炒上，周一青島啤（0168）破頂，昨日到華潤啤酒（0291）大升，體育用品股則全線炒上，筆者此前推介的周黑鴨（1458）大升9％。

ASM太平洋季績其實不差

ASM太平洋首季業績不差，但市場擔心新增訂單大減，預示下半年業務表現疲弱，而客戶更有可能下半年削減訂單，對公司帶來更大衝擊。作為半導體設備股，可預測性本就較低，管理層亦直言看不清下半年前景，投資者也沒有買入的理由，股價不斷下沉。但半導體封裝設備需求會波動但不會消失，5G、數據中心等需求殷切，隨着全球刺激經濟力度不斷增強，料手機、可穿戴設備的需求都將回升，實不宜對前景太悲觀。

[張兆聰 還看今朝]