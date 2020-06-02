內地傳媒騰訊新聞今晚報道，中國電商拼多多將來港作第二上市，暫定中金為保薦人之一。《一線》引述消息人士指，拼多多計劃6月中旬向港交所遞表申請上市，但亦可能會加快速度，暫時未確定具體遞表時間。

報道續指，拼多多能夠在申請上市上「提速」，主要因為港交所上市委員會全力推進中概股回港，為中概股加快在港上市「開綠燈」。拼多多、中金對報道未予置評。

翻查資料，電商平台拼多多於2015年成立，以「拼單」的低價產品在內地為人熟知，公司前期投資者包括騰訊（0700）。拼多多於2018年7月在納斯達克交易所上市。自成立以來，拼多多曾多次陷入「山寨」風波，遭到消費者甚至是原廠商投訴其平台售賣假貨。

不過，拼多多近年高速擴張，有分析指其已成為阿里巴巴（9988）極大競爭者。資料顯示，拼多多首季收入按年增逾四成至65.4億元人民幣，截至3月底的12個月內，其平台上的活躍用戶錄得6.28億人，而阿里早前公布，全年活躍用戶為9.6億人。

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