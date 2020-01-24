牛奶國際向法國大型零售集團家樂福出售惠康台灣100%權益。據家樂福的公告指，今次收購作價9700萬歐元（約8.36億港元），涉及224間門店，當中199間為頂好（惠康）及25間Jasons的門店，以及物流中心土地及資產。

據牛奶國際公布，交易待獲得監管部門批准以後，家樂福將持有惠康台灣百分之百的權益，預期將於2020年下半年完成。

家樂福指出，惠康台灣在2019年的淨銷售額約3.9億歐元，認為今次合併業務，將有利集團擴大規模，又指是次併購的條款吸引，並讓家樂福加速於台灣的發展等，目前家樂福已於台灣營計137間分店，當中69間以便利購品牌運營。2019年於台灣的淨銷售額為19.68億歐元，EBITDA為2.09億歐元，持續經營現金為8300萬歐元。

據家樂福表示，在交易完成後，將於未來12個月更換頂好門店至便利購品牌，而Jason分店則轉為家樂福頂級超市。

牛奶國際則表示相信轉移業務擁有權有利於未來的增長和發展，尤其在惠康台灣成功推行價格調整策略及加強顧客忠誠度以後，惠康過去十二個月錄得強勁的營業額。

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