葉氏化工（0408）上星期宣布擬分拆油墨業務於深交所創業板上市，並會以旗下洋紫荊浙江為深圳上市主體。因現時葉氏化工主席葉志成之子葉鈞為副行政總裁；而集團企業策略總監兼洋紫荊油墨副總經理葉朗則是葉志成胞弟、集團副主席兼行政總裁葉子軒的兒子，換句話說葉鈞和葉朗這對堂兄弟將分別任家族旗下兩間上市公司的高層。

不過葉鈞澄清，分拆不是甚麼家族資產分配，純粹是因為洋紫荊浙江於內地為最大的油墨製造商，而集團看好環保油墨於內地市場的前景，至於因何選擇深圳上市，葉鈞指油墨業務主要在內地發展，深圳上市可獲得人民幣融資平台，此外深圳創業板將實行注冊制，上市程序更清晰，因此在考慮到綜合因素後，決定將之分拆。不過，因要先經港交所批准及通過股東大會後才可向深交所呈交上市文件，料分拆會在明年底完成。

葉朗透露，油墨業務於內地整體油墨市場佔有率約10%，如果以食品包括的油墨業務計更是佔了三分之一，如康師傅（ 0322）、農夫山泉、娃哈哈等都是其客戶。他指，日後集資所得擬用於產品研發、擴充銷售網絡及提升生產設備。

記者：陳子凌

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