新加坡周一公布，4月份當地銀行的外幣存款，比去年同期近乎上升4倍，達到270億新加坡元（約等於1490億港元），為歷來新高。非本地居民存款，則按年上升44%，至620億元新加坡元（約等於3430億港元），亦為1991年以來有紀錄以來的新高。彭博資訊認為，新加坡存款上升，或反映投資者認為風險正在上升，資金從香港在內的私人銀行中心流入。

彭博資訊銀行業分析師Diksha Gera表示，香港去年社會運動和上月的港區國安法立法，香港局勢變得緊張，如果香港國際金融中心地位受威脅，有機會導致資金從香港流入新加坡。

對於新加坡外幣存款上升，Diksha Gera認為或是因為私人銀行資產去槓桿，以及客戶避險出售資產。

相對香港金管局公布，香港本地貨幣存款在4月按年減少1.1%或792億港元，至6.9萬億港元。金管局總裁余偉文今日在《匯思》，表示過去數天存款保持穩定，港元匯價保持穩定只輕微回軟，顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。

記者：歐陽偉昉

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