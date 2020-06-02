金管局總裁余偉文繼上周在《匯思》就港區國安法「出榜安民」，稱法例不會對本港的貨幣和金融體系帶來任何轉變。今日余偉文連續第二周在《匯思》再就港區國安法發表文章，反擊美國可禁止香港使用美元結算，單方面取消聯繫匯率的說法，稱香港是主要的國際金融中心之一，更是全球第三大美元外匯交易中心，服務大量亞太區以至全球的跨國企業，支援各種投資、財富管理、貿易和結算服務，其金融體系已經與全球經濟和金融體系緊密聯繫在一起。任何衝擊香港金融制度的舉措，會為包括美國在內的全球金融市場帶來極大震盪，更可能削弱國際投資者對使用美元、持有美國金融資產的信心。他表示發生極端情況的可能性有多大，「大家應該心中有數」。

余偉文表示，上周末美國提出取消香港的特殊待遇。有關具體細節仍未公布，社會各界憂慮香港將會受到甚麼影響，是可以理解的。他指出，香港可自行制定貨幣制度，包括匯率政策。香港在1983年10月已推行聯匯制度，時間上遠早於美國國會在1992年通過賦予香港特殊待遇的《香港政策法》，所以聯匯制度並不是《香港政策法》給予的「特殊待遇」，而是香港基於自身對金融和貨幣穩定所需而設立。在過去36年來，聯匯制度曾經歷多次市場震盪的考驗，但一直運作順利，是香港貨幣金融體系的基石，不會因為外國對香港的政策而改變。正當全球各國都努力應對新冠肺炎對經濟帶來的重創，香港作為國際社會一員，希望全球各地區合力讓環球經濟重拾動力，避免市場動盪。

對於走資傳聞，余偉文表示，指根據數間大銀行所提交的最新數據，過去數天的存款保持穩定，港元匯價保持穩定只輕微回軟，與7.75的強方兌換保證只有0.1%，清楚顯示目前並沒有大量資金流出港元或銀行體系。他又指﹐近日有市民遇上個別銀行分行缺乏美元現鈔，事實上銀行體系有充足的美元現鈔供應，在調整運鈔安排後便可應付需求。金融市場整體繼續暢順有序運作，反映市場對聯繫匯率的信心，而這是建基於聯匯制度清晰、透明和行之有效。

余偉文又指，去年社會事件期間，有不少有關聯繫匯率、走資的傳言，甚至有一些所謂「專家」呼籲賣出港元換美元。事實證明這些謠言不攻自破，其後陸續有資金流入，港元更升值至強方兌換保證，這些「專家」和一眾跟風的炒家都要損手離場。在過去眾多困難發生的情況下，香港的金融市場仍能展現強勁的韌力，港交所繼續成為全球集資最多的交易所，「滬港通」的交投量翻了一倍，「債券通」的成交更翻了兩倍，這些都說明香港仍然是國際投資者投資內地金融市場的首選。最近更有不少利好的新發展，特別是上星期MSCI授權港交所推出亞洲及新興市場指數的期貨及期權產品，也為香港投下信心一票。

記者：歐陽偉昉

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