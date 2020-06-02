中國平安（2318）表示，該行屬下的平安數字經濟研究院和復旦大學經濟學院聯合成立的復旦平安宏觀經濟研究中心的《中小企業融資》報告預期，面對新冠疫情，全球逾100個國家採取了隔離、限制外出、封城等防控措施，對全球經濟造成巨大影響。受全球經濟下行，加上新冠肺炎疫情衝撃，預計中國的GDP全年增速將介乎負1.5%至3%，創40年新低。

復旦平安在報告認為，受疫情及去全球化趨勢，長期有可能出現全球貿易讓位給區內貿易、多邊貿易讓位給雙邊貿易、國際貿易讓位給國內貿易的趨勢。中國當前和未來的宏觀經濟運行將主要受全球供應鏈衝擊，以及外需萎縮雙重因素所拖累。報告估計，中小微企業於2020年第一季度的營業收入少於去年同期的50%，實際金額減約6.7萬億元（人民幣，下同），約為2019年全年GDP的6.76%。中小微企業貢獻了中國60%GDP，並提供了80%的城鎮就業，對中國宏觀經濟至關重要。

報告指，中國的中小微企業受疫情影響，面臨現金流問題，並待政府支援。受疫情影響，中小微企業正面臨現金流問題。70%以上的中小微企業貸款來自中小銀行，中央紓困資金能否充分發揮作用，取決於中小商業銀行放貸能力。儘管中央政府已經推出了一系列金融支持政策，但中小銀行向小微企業發放貸款時面臨不良貸款率上升和淨息差縮小的雙重挑戰。

報告指出，全國和各省的財政收入均下跌，今年政府財政收支缺口將無可避免地持續擴大，減稅降費等財政政策的實施空間並不充足。因此貨幣政策須為中小微企業提供必要流動資金。另一方面，報告建議需要通過發債方式緩解基層財政困境，可將財政赤字率提高至4%、發行2萬億元的特別國債，並將今年專項債的發行額度提高至4萬億元。

該報告亦認為，商業銀行利用央行低成本資金發放小微企業貸款仍有很大空間，幫助中小銀行管理中小微企業貸款信用風險是解決中小企業融資問題的關鍵。該報告建議銀行利用大數據、AI等科技手段，有效監管貸款資金的使用。地方政府應探索數字化的優勢，縮減不必要開支，推進預算績效管理，並達至精準施策。

記者：歐陽偉昉

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