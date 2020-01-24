市場押注經濟復蘇，中港股市跟隨外圍向上，恒指今早高開59點後，臨近收市升幅擴大，並以全日最高位收市，收市升263點或1.11%，報23995點，成交金額1140億元，較上日減少24.36%；國指升42點或0.43%，報9876點。

主板沽空金額較上日減少60.77%，至75.39億元，佔大市成交金額6.61%，是2020年6月1日後最多，當日比率為12.75%。走勢上，恒指企於10天線(23507.11點)、20天線(23819.88點)、50天線(23721.27點)之上。

38隻藍籌上升，績後獲大行唱好的領展（0823）升6.44%，收報65.25元，是升幅最大的藍籌，友邦（1299）升3.18%，收報68.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻73點。

9隻藍籌下跌，聯通（0762）跌2.26%，收報4.32元，是跌幅最大的藍籌；中移動（0941）跌0.99%，收報54.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低10點。

東亞（0023）中午雖然澄清有關出售中港業務的新聞，但午後升幅仍維持雙位數，收市升17.5%，報17.24元。

新股蜆壳電業（2381）收市報0.141元，較招股價0.25元跌43.6%。

華電福新（0816）獲母公司私有化，收市升60.2%，報2.42元。

網易（9999）招股，港交所（0388）升1.84%，收報288元。「ATMX」方面，騰訊（0700）收報430.4元，升0.33%；阿里巴巴（9988）收報200元，跌1.38%；小米（1810）收報12.46元，升2.64%；美團（3690）收報147.1元，跌1.93%。

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