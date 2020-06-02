華電福新（0816）宣布，母公司華電集團提出將其私有化，每股H股代價為2.5元，每股內資股代價則為2.29995元人民幣。每股H股代價，較5月28日停牌前報價1.51元，溢價約65.56%。華電福新今早復牌，至今其H股股價較停牌前大升58.94%，現時報2.4元，貼近私有化作價。

連同此前提出私有化的中廣核新能源（1811）及中糧控股（0606），華電福新為近期第三隻推行私有化計劃的內地企業。華電福新早於2012年6月份在港上市，上市價為1.65元，集資23.08億元。其為從事開發、管理及經營福建省的水電項目及煤電廠，以及全中國的風電及其他清潔能源項目。是次華電提出將其私有化，原因在於一直無法通過股權融資，亦無法進行外部股權融資。同時，私有化有助提高未來業務發展及靈活性，其H股由去年12月1日至5月27日，股價只在1.19至1.63元徘徊，過去180個交易日日均成交量僅佔整體H股的0.33%，私有化有助持有人變現流動性較低的投資。

華電集團指，其會通過外部或內部借貸，支付私有化代價。現時華電集團及相關機構，在華電福新持股62.76%，其估計，私有化H股及內資股的代價分別為64.26億元及17.25億元人民幣。

記者：陳偉燊

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